W przerwie czułam, że to może być coś, co wykluczy mnie przynajmniej na kolejny mecz. Ból pojawił się już wcześniej. Myślałam, że adrenalina pozwoli mi wyjść na drugą połowę, ale powiedziałam sobie, że po meczu będę rozmyślać, co dalej. Trudno było jednak „przeskoczyć” w głowie ten ból. Miałam problem nawet z postawieniem stopy