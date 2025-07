Polki nie wyszły z grupy na Euro, ale w ostatnim meczu grały tak, jakby od tego spotkania zależał co najmniej awans do ćwierćfinału. Po niezwykle zaciętej batalii pokonały Dunki 3:2 i tym samym odniosły pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach Europy w historii polskiej kobiecej piłki nożnej.

Euro 2025. Polskie piłkarki gratulują Idze Świątek

O sukcesie zawodniczek Niny Patalon byłoby jeszcze głośniej, ale kilka godzin wcześniej niesamowity wynik osiągnęła Iga Świątek, która w kapitalnym stylu wygrała finał Wimbledonu. W tej sytuacji jeden z dziennikarzy zasugerował, że może należałoby 12 lipca ustanowić dniem kobiet w polskim sporcie.

- Byłoby bardzo fajnie, gdyby ktoś to zrobił - mówił z uśmiechem Szemik. - Oglądałyśmy mecz Igi fragmentami, bo przygotowywałyśmy się do swojego spotkania, ale zagrała świetnie. Wielkie gratulacje, bo to ogromny wyczyn. Super, że te nasze sukcesy tak się zeszły.

Dla bramkarki reprezentacji Polski spotkanie z Danią było szczególnie stresujące. W dwóch pierwszych meczach grała pewnie. Choć z Niemkami wpuściła dwie bramki, a ze Szwecją trzy, to trenerka Nina Patalon postawiła na nią także w sobotę. Do 59. minuty zawodniczka West Ham United obroniła kilka strzałów, a kibice nawet skandowali jej nazwisko. Przy uderzeniu Janni Bogild Thomsen popełniła jednak błąd - chciała złapać kopniętą przez Dunkę piłkę, ale ta wyślizgnęła jej się z rąk, wpadła do siatki i zrobiło się 1:2.

Chciałam ją chwycić, a nie piąstkować, żeby dać trochę spokoju drużynie. Ale wyszło, jak wyszło... Po tym miałam bitwę z myślami. Wiedziałam, że to może nas sporo kosztować, bo Dunki miały swoje momenty. Natomiast bardzo cieszę się, że dostałam takie wsparcie od dziewczyn. Razem to dźwignęłyśmy – podkreśla Szemik.

Bramkarka przyznaje jednak, że przejście do porządku dziennego po takiej bramce wcale nie jest łatwe.

- Zajęło mi to chwilę. Powiedziałam sobie coś brzydkiego po angielsku, ale teraz na pewno tego nie powtórzę. Takie rzeczy się jednak zdarzają. Już wychodząc na mecz czułam, że piłka była bardzo śliska. Najgorsze było to, że po bramce przez dobrą chwilę w ogóle nie miałam piłki w rękach. A jeśli tak się dzieje i dopiero po jakimś czasie trzeba wyłapać dośrodkowanie, to jest to trudne - przyznaje.

Dzięki wygranej z Dunkami, Polki wyprzedziły rywalki i zajęły trzecie miejsce w grupie C mistrzostw Europy.

Z Lucerny Piotr Jawor

Kinga Szemik MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

