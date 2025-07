Piękne sceny na Euro 2025. Polki mogą się zapisać historii

To właśnie z tym zespołem nasze zawodniczki zmierzą się w ostatnim meczu fazy grupowej, ale nie będzie to mecz o nic. Zwycięzca zajmie trzecie miejsce w grupie, bo na razie oba zespoły są bez punktów . Polki przegrały z Niemkami 0:2 i ze Szwedkami 1:3, a Dunki z tymi rywalkami zanotowały odpowiednio 0:1 i 1:2, więc w razie remisu w dzisiejszym spotkaniu, to Polki zakończą zmagania grupowe na ostatnim miejscu.

Dla zawodniczek Niny Patalon wszystko na Euro jest nowością. Przygotowania do turnieju, spędzanie ze sobą tygodni w hotelu, procedury UEFA i w końcu same mecze. Marzą jednak o tym, żeby na Euro nie tylko zaliczyć debiut, ale też strzelić debiutancką bramkę, zdobyć punkt, a może nawet punkty. Ile jedna bramka znaczy dla piłkarek, można było zobaczyć w meczu Walia - Francja. Walijki to jedyny niżej sklasyfikowany od Polek zespół podczas Euro, ale gdy trafiły do siatki, oszalały z radości. Biegały, skakały i piszczały, jakby to było trafienie w finale. I choć ostatecznie przegrały z Francuzkami 1:4, to ta radość będzie jedną z najpiękniejszych scen Euro.