Pięć goli i historyczny triumf. Szalona końcówka meczu Polek na Euro 2025

- To może my jeszcze awansujemy? - rzucił z uśmiechem jeden z dziennikarzy na stadionie w Lucernie, gdy Polki zdobywały kolejne bramki, a na ich akcje aż przyjemnie się patrzyło. Szans na ćwierćfinał Polki już oczywiście nie miały, ale zaangażowaniem i zawziętością w sobotni wieczór skradły serca wielu kibiców .

Nina Patalon przed meczem nie blefowała i rzeczywiście postawiła na najmocniejszy skład. Nad kilkoma pozycjami oczywiście można byłoby dyskutować, ale widać, że selekcjonerka absolutnie poważnie potraktowała spotkanie, które dla wielu było meczem o pietruszkę lub - w najlepszym przypadku - spotkaniem o honor. - Nie chcę tak go nazywać - podkreślała Ewa Pajor.

Polki od początku zagrały ofensywnie. Nie czekały na rywalki, tylko same chciały sprawdzić, jak wygląda zadawanie ciosów, a nie tylko sporadyczne na nie odpowiadanie.

Natalia Padilla-Bidas rozpoczęła akcję w narożniku pola karnego, później piłka poodbijała się od nóg Polek oraz Dunek, i znów była u polskiej skrzydłowej, która skierowała ją do siatki . Siedem minut później było 2:0. Tym razem Padilla-Bidas dokładnie dośrodkowała w pole karne, a tam Ewa Pajor pokazała, że Polki głową bramki potrafią nie tylko tracić, ale też zdobywać bramki .

Polska bramkarka w idealnym miejscu stała też w 60. minucie. Janni Thomsen zdecydowała się uderzyć zza pola karnego dokładnie tam, gdzie była Szemik. Tyle tylko, że piłka prześlizgnęła się między jej dłońmi i wpadła do siatki. Koleżanki zaraz podbiegły pocieszać koleżankę, ale prawda była taka, że zrobiło się 2:1, a Dunki zdobywały przewagę i wydawały się mieć więcej sił. Nic jednak dziwnego, bo podczas całego Euro to właśnie one w każdym meczu przebiegały najwięcej kilometrów.