Ogromne wyróżnienie dla Polki, patrzy na nią cały świat. "Powinni się bać"

Szymczak to wielki talent nie tylko na miarę polskiej, ale nawet światowej piłki. Jej ogromne umiejętności dostrzegła już Barcelona i dwa lata temu podpisała umowę z polską zawodniczką. Na razie Szymczak gra jednak w drugim zespole, ale wkrótce może się to zmienić.

Polka wymieniana jest wśród największych talentów Euro 2025. W tej kategorii szwedzki dziennik "Goeteborgs Posten" umieścił ją w "Top 10", a dziennikarze wróżą, że wkrótce Polka może awansować do pierwszego zespołu katalońskiego klubu i tym samym dołączy do Ewy Pajor .

- Nie mogę się już doczekać meczów, każda z nas jest podekscytowana. W Szwajcarii chcemy pokazać to, nad czym tak długo pracowałyśmy. To nasz pierwszy turniej i nigdy nie wiadomo, co się stanie w meczu, ale spróbujemy przygotować plan na każde spotkanie - zapowiada.