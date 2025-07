Natalia Padilla-Bidas urodziła się w Hiszpanii. Zawsze chciała grać dla Polski

Natalia Padilla-Bidas jedną z najważniejszych autorek polskiego sukcesu na eliminacjach do Euro 2025. Polsko-hiszpańska piłkarka grająca z orzełkiem na piersi chciałaby osiągnąć z drużyną wielkie rzeczy. Jak sama przyznała, przez lata marzyła o grze dla Polski, a miała też szansę na to, by grać w turniejach przeciwko Idze Świątek. Bardzo lubi również gotować i ma nawet swoje popisowe danie.