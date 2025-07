Łzy same cisną się do oczu. Przyłapali Ewę Pajor po meczu z Niemkami

Po pierwszej kolejce fazy grupowej "Biało-Czerwone" uplasowały się na ostatnim miejscu w tabeli grupy C. Nie oznacza to jednak, że przygoda reprezentantek Polski na Euro 2025 dobiegła końca, co tuż po końcowym gwizdku przypomniała koleżankom liderka naszej kadry, Ewa Pajor. Napastniczka FC Barcelona Femeni po końcowym gwizdku podbiegła do pozostałych reprezentantek naszego kraju i przekazała im słowa otuchy. Wszystko uwieczniły kamery TVP Sport, a nagranie opublikowane zostało w mediach społecznościowych.