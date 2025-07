Luksus aż bije po oczach. Oto hotel polskich piłkarek na Euro

W malowniczej scenerii szwajcarskich Alp, nad brzegiem krystalicznego jeziora Agerisee, kobieca reprezentacja Polski rozpoczęła swoje wielkie odliczanie do historycznego debiutu na mistrzostwach Europy w piłce nożnej kobiet. Od poniedziałku Polki przebywają w urokliwej miejscowości Unterageri, gdzie zamieszkały w luksusowym SeminarHotel am Agerisee - miejscu, które na czas turnieju stało się ich domem i twierdzą przygotowań do najważniejszego wyzwania w historii żeńskiej piłki nożnej w naszym kraju.

W tym hotelu zatrzymały się "Biało-Czerwone". Robi wrażenie

Od niedzieli, 29 czerwca, cały obiekt hotelowy wraz z restauracją został zarezerwowany wyłącznie dla polskiej drużyny. Jak podkreśla oficjalna strona hotelu, decyzja ta miała na celu zapewnienie maksymalnego komfortu i pełnego skupienia przed czekającym "Biało-Czerwone" turniejem. Czterogwiazdkowy SeminarHotel am Agerisee oferuje najwyższy standard. Wygodne pokoje, których ceny zaczynają się od około 900 zł za noc, zapewniają nie tylko relaks, ale też zapierające dech w piersiach widoki. Najdroższe apartamenty kosztują nawet 1500 zł za dobę, ale komfort, jaki oferują, może śmiało konkurować z najlepszymi kurortami świata.

To, co wyróżnia hotel Polek, to nie tylko luksusowe wnętrza, ale przede wszystkim niezwykłe otoczenie. Tuż za drzwiami hotelu rozciąga się jezioro Agerisee, a więc perła regionu, która oferuje idealne warunki do spacerów i wycieczek rowerowych. Nie dziwi więc, że nasze zawodniczki już od pierwszych dni dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami z tego bajkowego miejsca.

W środku hotelu Polki mają do dyspozycji siłownię, strefę wellness, saunę i łaźnię parową - wszystko, co potrzebne, by zadbać o ciało i ducha. Takie udogodnienia z pewnością im się przydadzą - w kolejnych dniach panie zmierzą się bowiem z naprawdę wymagającymi rywalkami. Zmagania rozpoczną od pojedynku z Niemkami, aktualnymi wicemistrzyniami Europy. Mecz ten zaplanowano na piątek 4 lipca. Wkrótce potem podopieczne Niny Patalon zagrają przeciwko Szwedkom (8 lipca) i Dunkom (12 lipca). Poczynania "Biało-Czerwonych" śledzić będzie można na stronie Interii.

