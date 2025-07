Po obejrzeniu czerwonego kartonika niemiecka piłkarka nie kryła zaskoczenia. Choć przeprowadzony VAR potwierdził niesportowe zachowanie 33-latki, ta utrzymywała, że nie zrobiła niczego, za co miałaby zostać ukarana. Niemka długo zwlekała z opuszczeniem boiska, a następnie podeszła do ławki rezerwowych, aby dać upust swoim emocjom w rozmowie z koleżankami z kadry.

Chwilę później wyraźnie rozwścieczona Hendrich minęła selekcjonera niemieckiej kadry, Christiana Wücka, który przekazał swojej podopiecznej kilka słów, a następnie... popchnął piłkarkę lekko w kierunku zejścia do szatni. Najprawdopodobniej w ten sposób chciał on nieco ostudzić emocje 33-latki i namówić ją do opuszczenia boiska, zanim ta wpakowałaby się w jeszcze większe tarapaty. Wszystko zarejestrowały telewizyjne kamery.