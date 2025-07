Koszmar Polek? UEFA stawia sprawę jasno. Gorąco tuż przed meczem

Już dziś wieczorem reprezentacja Polski zagra ze Szwecją w swoim drugim meczu grupowym na Euro 2025. Dla Ewy Pajor i spółki to będzie "mecz o wszystko". Podopieczne Niny Patalon mogą dziś bowiem stracić matematyczne szanse na wyjście z grupy i awans do ćwierćfinału. Co musi się wydarzyć, by ziścił się ten najczarniejszy scenariusz? Wyliczenia w tej sprawie przedstawia oficjalny portal UEFA, stawiając dwa warunki.