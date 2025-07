Koniec mistrzostw dla Polek, a później takie sceny. Wzięli sprawy w swoje ręce

Powiedzieć, że Polki nie miały najłatwiejszego zadania w meczu o wszystko, to jak nie powiedzieć niczego. Podopieczne Niny Patalon stanęły naprzeciwko reprezentacji Szwecji, która zalicza się do grona najlepszych na całej imprezie. I niestety widać to było również na boisku.

Biało-czerwone dzielnie się broniły przez prawie 30 minut. Wtedy drogę do siatki po uderzeniu główką znalazła Stina Blackstenius, grająca na co dzień dla Arsenalu. Wynik 0:1 utrzymał się do przerwy, ale w drugiej połowie Szwedki jeszcze dwukrotnie pokonały polską bramkarkę - za sprawą Kosovare Asllani oraz Liny Hurtig i ostatecznie wygrały 3:0.

Porażka Polek na Euro. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce, wymowne

- Wyznaczyłyśmy sobie cel, czyli awans na mistrzostwa Europy i go zrealizowałyśmy. Teraz kolejnym jest grać z klasowymi zespołami i podejmować rywalizację. Wierzymy w to, że polska piłka będzie na wysokim poziomie - mówiła po meczu Martyna Wiankowska, obrończyni reprezentacji Polski.

Na porażkę Biało-czerwonych i ich odpadnięcie z mistrzostw Europy błyskawicznie zareagowali również internauci. W przeciwieństwie do męskiej kadry, tutaj przeważały komentarze dodające zawodniczkom otuchy po niełatwych meczach.

- Dzięki za serducho włożone dziś w walkę na boisku. Głowy do góry, mecze dzielą się na te, które wygrywasz i na te, z których czerpiesz naukę. Trzymajcie się tam tego i w sobotę widzimy się ponownie - napisał jeden z użytkowników "X".

Polki najgorsze w grupie Euro 2025. Kibice nie zostawili ich po porażce

- Zabrakło dokładności i umiejętności - lekcja na przyszłość, co należy poprawić. Szkoda tego strzału Kokosz w końcówce, bo byłaby bramka turnieju. Brawo za walkę. Ale przed nami jeszcze jeden mecz i tutaj trzeba się dobrze zaprezentować, powodzenia - dodała kolejna z internautek.

- Dziś słabszy mecz, ale woli walki nie można odmówić

Szwedki oraz Niemki - które pokonały Danię, mają już zapewniony awans do fazy pucharowej turnieju. Polski zmierzą się z Danią w ostatnim spotkaniu fazy grupowej, w tzw. meczu o honor. Spotkanie to odbędzie się w sobotę 12 lipca. Biało-czerwone w tym momencie zajmują ostatnie miejsce w grupie C, mając najgorszy bilans bramkowy - pięć straconych goli i ani jednego strzelonego.

