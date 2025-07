Kapitalny wynik Polek na Euro w Szwajcarii. Niebywałe. Padł absolutny rekord

Także same zawodniczki były zadowolone z tego, co zaprezentowały w starciu z naszymi zachodnimi sąsiadkami. - Dałyśmy z siebie wszystko, choć były oczywiście momenty, gdy zostałyśmy bardzo mocno zepchnięte do obrony. Ale nasza dyscyplina i walka do samego końca były widoczne. Widać, jaki krok do przodu zrobiliśmy w ciągu 2-3 lat, bo też miałyśmy swoje sytuacje. I z tego jesteśmy dumne. Walczyłyśmy od początku do samego końca - chwaliła całą drużynę jej największa gwiazda Ewa Pajor, brylująca na co dzień w barwach FC Barcelona.