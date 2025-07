Historyczny triumf Polek, łzy radości. I nagle taki cios. Na to nie były gotowe

Kobieca reprezentacja Polski w mistrzostwach Europy wzięła udział po raz pierwszy w historii. Trafiła do bardzo silnej grupy. Przez ekspertów skazywana była na zagładę .

Prognozy potwierdziły się tylko częściowo. Podopieczne Niny Patalon przegrały z Niemkami (0:2) i Szwedkami (0:3). Po dwóch potyczkach grupowych straciły szanse na awans do fazy pucharowej .

"Zawsze uważałem, że drugi… to pierwszy przegrany. Często nie odbierałem medali za drugie miejsce w Taekwondo. Ambicja. My na tych mistrzostwach nie byliśmy nawet drudzy w fazie grupowej. Nie. No nie dziewczyny" - nie krył dezaprobaty.