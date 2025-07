Gonią za upragnionym złotem. Polki spróbują pokrzyżować plany giganta

Trwające w Szwajcarii mistrzostwa Europy kobiet są wyjątkowe dla Polski. Nasze piłkarki po raz pierwszy w historii wywalczyły awans do turnieju finałowego. W debiucie czekało je potężne wyzwanie w postaci reprezentacji Niemiec. Notowana na trzecim miejscu w najnowszym rankingu FIFA drużyna jest wraz z potężną Hiszpanią głównym faworytem do końcowego triumfu.

Szwedki miały wyjątkowego pecha do gospodyń turnieju. To właśnie z nimi przegrywały trzy finały mistrzostw Europy, w których brały udział. W 1987 roku była to Norwegia, a w 1995 i 2001 roku reprezentacja Niemiec. Z drugiej strony, gdy Szwedki organizowały turniej finałowy (same lub w duecie z Norwegią) to docierały do półfinału.