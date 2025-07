Głośno o Alishy Lehmann na Euro 2025. Piłkarka odpowiada hejterom

Alisha Lehmann w świecie kobiecego futbolu nie jest postacią anonimową. O szwajcarskiej zawodniczce media z całego świata rozpisują się już bowiem od ładnych paru lat. W większości przypadków jednak nie ma to zbyt wiele wspólnego ze sportowymi osiągnięciami 26-latki. Wiele portali okrzyknęło ją "najpiękniejszą piłkarką świata " i zachwycają się jedynie jej urodą i miłosnymi perypetiami. To właśnie między innymi z tego powodu Lehmann może pochwalić się zasięgami w mediach społecznościowych, o których inne piłkarki mogą jedynie pomarzyć . Profil Alishy na Instagramie śledzi ponad 16,7 mln użytkowników , a liczba fanów Szwajcarki rośnie z dnia na dzień. Nie wszyscy jednak twierdzą, że jest to powód do dumy.

"Wszystkie komentarze pełne nienawiści skierowane do mnie są w szwajcarskiej odmianie języka niemieckiego. Bardzo mnie to boli, bo jestem stąd, wychowałam się tutaj. Byłoby miło, gdyby mój kraj wierzył we mnie. Nie robię niczego, co szkodzi. (...) Nie muszę nikomu niczego udowadniać. Tylko sobie i swojej rodzinie. To, czy ludzie się ze mną zgadzają, mnie nie interesuje, jeśli mam być szczera" - oznajmiła.