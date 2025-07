Andrzej Klemba: Jak ocenić debiut Polek w mistrzostwach Europy? Z jednej strony widać było ogromne zaangażowanie, wolę walki i dyscyplinę taktyczną, ale jednak spotkanie zakończyło się porażką.

Marek Chojnacki: Dziewczyny zagrały na miarę swoich możliwości na tle Niemek. To, co ostatnio źle funkcjonowało w Lidze Narodów, kiedy były w dywizji B, czyli gra w defensywie, zostało poprawione i można pochwalić je za grę w obronie. Zabrakło trochę w ofensywie i planu po tym jak straciliśmy bramkę. Jak Niemki strzeliły bramkę, to zaczęły grać lepiej i panować na boisku. Obejrzałem wszystkie mecze mistrzostw do tej pory i ten Polek był na najsłabszym poziomie. Dużo prostych strat, niewymuszonych błędów z jednej i drugiej strony. Niemki są wskazywane do zwycięstwa, ale zagrały słabo. Może to jest zespół turniejowy i będą się rozkręcać.

Szkoda tej bramki na 1:0, bo tej pory Polki dzielnie się broniły?

- Takie się zdarzają i to jedyna fajna rzecz w tym meczu. Oglądałem Niemki i popełniły tyle błędów. Te sytuacje, które my stworzyliśmy, to nie była jakaś nasza zasługa. Mieliśmy jeden tylko pomysł na grę: dwa-trzy podania i szukanie Ewy Pajor, a może rywalki się pomylą. To w miarę zdawało egzamin, choć nie mieliśmy w stuprocentowych sytuacjach. Niemki zrobiły nam kilka prezentów, ale ich nie wykorzystaliśmy.

No właśnie za obronę należy się Polkom dobra ocena. Paulina Dudek czy Emilia Szymczak świetnie radziły sobie z rywalkami.

- To prawda. Widać było dużą zmianę. W Lidze Narodów graliśmy z dużo słabszymi rywalami, a dopuszczaliśmy do wielu sytuacji. Niemki do przerwy miały jeden groźny strzał. Statystyki mówią o celnych uderzeniach, ale ja bym je złapał. W drugiej połowie w końcu strzeliły piękną bramkę. Gdyby tak szybko nie padła, to byłaby coraz większa nerwowość u Niemek.

Przy wyniku 0:1 Pajor miała świetną okazję na wyrównanie.

Tak, ale to rozpatrywanie "co by było, gdyby". Niemki miały jeszcze lepszą sytuację, gdy z dwóch metrów nie trafiła głową do bramki. Rzeczywiście jednak z takim zespołem jak masz sytuacje, to musisz je wykorzystać, bo nie stworzysz ich siedem czy osiem. Wyrównać, dobrze się zamknąć i bronić. Niestety nie udało nam się strzelić.

Byliśmy dosyć konsekwentni jeśli chodzi o realizację planu na mecz.

- To była jedyna mądra taktyka, bo z Niemkami w otwartą grę mogłaby się źle skończyć. Musimy jednak mieć plan w momencie, gdy stracimy bramkę, a tego nie widziałem. Nie mieliśmy atutów w grze ofensywnej, dopiero może w końcówce trochę lepiej wyglądało. Jeden zespół robi zmiany, drugi też i jednemu pomagają, a drugiemu szkodzą. Nam się te zmiany pomogły. Weszła choćby Nadia Krezyman na podmęczone rywalki i była w stanie coś zrobić.

Czy mimo porażki ten mecz daje optymizm przed kolejnym spotkaniami grupowymi z Danią i Szwecją?

- Oglądałem spotkanie tych zespołów i są w naszym zasięgu. I chyba ten mecz z Niemkami doda naszym dziewczynom wiary. Nie taki straszny ten diabeł, jak go malowali. Słyszałem prognozy, że przegramy pięcioma czy sześcioma bramkami. W rzeczywistości ten rywal nie był wcale aż taki groźny. Przy dobrej organizacji i dyscyplinie można było zniwelować tych sporo atutów niemieckich. One też są tylko ludźmi, popełniały błędy i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy.

Widać było, że dziewczyny wyszły z charakterem.

- Albo wychodzisz i się przestraszysz, albo grasz. Tu było widać od razu, bo nawet pierwsza akcja pokazała, że dziewczyny wychodzą i chcą grać, a nie prosić o niski wymiar kary. Dlatego Niemki miały takie problemy w pierwszej części spotkania. Jest optymizm, że można z Dunkami i Szwedkami powalczyć.

Ewa Pajor Marcin Bielecki PAP

Ewa Pajor Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Polsat Sport Polsat Sport