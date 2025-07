- Dobrze sobie poradziłyśmy mentalnie, choć przed spotkaniem większość zawodniczek odczuwała emocje. Nawet mi najbliżsi mówili, że widać było, iż się stresowałam, choć uważam, że tak nie było. Pozytywny dreszczyk emocji na pewno mnie przeszedł, ale podczas debiutu to chyba normalne - podkreśla Ewelina Kamczyk.

- Chciałyśmy urwać punkty i nawet miałyśmy ku temu sytuacje, ale nic nie chciało wpaść. Nie ma się co jednak oszukiwać, bo Niemki to jest potęga i 0:2 to akceptowalna porażka - uważa Kamczyk.