Dunki, jak Polki, przekonały się o sile Niemek. Konieczne było odrabianie strat

Polki trafiły do grupy C, w której rywalkami o awans do fazy pucharowej są: Niemki, Szwedki oraz Dunki. Z pewnością można było mieć nieco więcej szczęścia w losowaniu, ale na to wpływu Ewa Pajor i jej koleżanki z zespołu nie miały. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwone mierzyły się z Niemkami.

Nie był to dobry początek dla naszych pań, choć sam występ nie wyglądał źle. Niestety jednak ze zwycięstwa cieszyły się Niemki, które wygrały 2:0 i zapewniły sobie dobrą pozycję startową. Z kolei Polki musiały ze zdecydowanie większą uwagą podchodzić do kolejnych meczów, także tych, w których mierzyły się grupowe rywalki.

We wtorkowe popołudnie na murawę stadionu w Bazylei wybiegły piłkarki Niemiec oraz Danii. W lepszej sytuacji wyjściowej były oczywiście nasze zachodnie sąsiadki. To one bardzo dobrze rozpoczęły to wtorkowe spotkanie. W 18. minucie gola na 1:0 strzeliła Buhl, ale po weryfikacji VAR trafienie anulowano z powodu spalonego. Osiem minut później Dunki znalazły swój moment i dokładnie w 26. minucie wyszły na prowadzenie za sprawą gola Vangsgaard. Faworyzowane Niemki schodziły do szatni, przegrywając jednym golem.