Dramat reprezentantki Polski, to już pewne. „Jest nam bardzo przykro”

Paulina Dudek to liderka polskiej defensywy. Od niej zaczyna się układanie obrony i tak samo było podczas Euro.

Obrończyni PSG wyszła w podstawowym składzie na spotkanie z Niemkami, ale już w pierwszej połowie nabawiła się kontuzji. Dograła jeszcze do przerwy, ale w drugiej części zastąpiła ją Oliwia Woś.

Przed kolejnym spotkaniem ze Szwedkami trenerka Nina Patlon jeszcze nie chciała do końca zdradzać stanu zdrowia Dudek, choć zawodniczka nie wyszła nawet na trening, o grze w meczu nie wspominając. Przed sobotnią potyczką z Dunkami nikt już nie bawi się w kotka i myszkę, a selekcjonerka na oficjalnej konferencji prasowej ogłosiła:

Bramkarka Kina Szemik: - Jest nam wszystkim bardzo przykro. To są ciężkie momenty, bo wszystkie chcemy być i dawać drużynie wszystko, co najlepsze. Ale na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to było dla niej trudne.