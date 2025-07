Dominika Grabowska: Możemy ją odczuwać przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy jesteśmy na takim turnieju. Ale to już od nas i naszego sztabu zależy, jak sobie z tym poradzimy. Na dziś wygląda to znakomicie, jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by jak najlepiej zaprezentować się w Szwajcarii.

- Bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie naszymi meczami. Dzięki temu co zrobiłyśmy, piłka nożna idzie do przodu. To jest proces, ale zwróćmy też uwagę, że obecnie nasza dyscyplina rozwija się najszybciej. Jak widzę te małe dziewczynki, które nam kibicują i do nas podchodzą, to... No naprawdę, nic tylko się cieszyć. Gdy ja byłam mała, to nie miałyśmy aż tylu możliwości uprawiania piłki nożnej.