Co dalej z selekcjonerką Polek? Kontrakt wygasa na dniach, Patalon zabrała głos

Słyszałam, że człowiek uczy się mówić 2 lata, a milczeć 50... Jestem trenerem, który 10 lat uczył się w teorii tego sportu, 10 lat praktykowałam, a teraz zaczyna się trzecia dzisiątka i bardzo chciałabym skorzystać z tej wiedzy i pracować jako trener kolejne 10, bo ten zawód dostarcza wiele emocji i pozwala robić to, co lubię najbardziej, czyli pracować z ludźmi. A ja z ludźmi pracuję od 15. roku życia, a to jest dla mnie bardzo ważne. Szczególnie, że podobno te ostatnie 10 lat jest wyjątkowych – podkreśla Patalon