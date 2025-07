Boniek przemówił po meczu Polek na Euro. "Więcej nie można było zrobić"

Choć rywalki nie należały go najłagodniejszych, podopieczne Niny Patalon zaliczyły naprawdę znakomity występ w St. Gallen i niemalże otarły się o perfekcję. To jednak nie wystarczyło, aby pokonać Niemki - ostatecznie to właśnie one cieszyły się z końcowego triumfu. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 , a na listę strzelczyń tego wieczoru wpisały się Jule Brand i Lea Schueller .

Boniek skomentował także wpis Marka Szkolnikowskiego, który przypomniał fanom futbolu, że jest to dopiero pierwszy występ "Biało-Czerwonych" na kobiecym Euro i nie można wymagać od naszych piłkarek nie wiadomo jak obiecujących wyników. "Pamiętajmy proszę, że na dzisiaj jesteśmy Kopciuszkiem na tym balu i każda minuta spędzona na tak wielkiej scenie z tak wymagającymi rywalkami zaprocentuje. O punkty, ba bramki będzie piekielnie trudno" - napisał Szkolnikowski, na co Boniek odpowiedział krótko: "Brawo, że to poruszyłeś. Następny step to sekcje w dużych klubach. Inaczej będzie ciężko pójść do przodu. Forza Dziewczyny".