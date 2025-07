Bolesna lekcja. Koniec marzeń Polek na Euro 2025

Miały się uczyć, dobrze bawić, ale też walczyć o jak najlepszy wynik. Pierwsze na pewno się udało, drugie za jakiś czas docenią, ale na trzecie nie miały większych szans. Turniej pokazał, że polską żeńską piłkę od najlepszych reprezentacji dzieli przepaść, ale teraz zawodniczki Niny Patalon muszą zrobić wszystko, żeby na kolejny duży turniej nie musiały czekać latami. Te mistrzostwa powinny być dla nich fundamentem do budowania, a nie powodem do rozpaczy.

Co prawda Nina Patalon przed meczem przekonywała, że w DNA Polaków jest kontratak, ale Polki grały tak, jakby ktoś przy ich DNA majstrował. Skrzydłowe bały się grać jeden na jeden, dynamicznych wyjść było jak na lekarstwo, a jedynym pomysłem na atak było zagrywanie długich podań do Ewy Pajor. W tej sytuacji wyglądało to jak DNA z niektórych meczów panów, którzy grali słynną "lagę na Robercika". Piłka tak często latała nad głowami piłkarek, że w pewnym momencie Pajor pokazywała, by już takich podań do niej nie posyłać.