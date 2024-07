Zwrot akcji w finale Euro. Gol rezerwowego, a potem błyskawiczna odpowiedź [WIDEO]

Tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej dobiegły końca. W niedzielny wieczór w wielkim finale doszło do potyczki pomiędzy Hiszpanami a Anglikami. Spotkanie rozkręcało się właściwie z minuty na minutę. W pierwszej połowie nie brakowało momentami ostrej gry. Żółtą kartkę za przewinienie na Declanie Rice’ie otrzymał Dani Olmo. Kibice domagali się wyrzucenia go z boiska, lecz sędzia nie skorzystał nawet z pomocy VAR-u. To właśnie o tej sytuacji mówiło się najczęściej, gdy zawodnicy zeszli do szatni i czekali na drugą połowę.

