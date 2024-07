Znamy składy na hit Hiszpania - Francja! Trenerzy ogłosili decyzje

W pierwszym półfinale mistrzostw Europy w Niemczech spotkają się ze sobą reprezentację Francji i Hiszpanii. Nie ma wątpliwości, że to spotkanie musi zostać nazwane wielkim hitem tego turnieju. Pierwszą zagadką było to, kto zastąpi zawieszonych piłkarzy "La Furia Roja" oraz kontuzjowanego Pedriego, a także, na jakie wybory personalne zdecyduje się Didier Deschamps. Poznaliśmy już odpowiedzi na te pytania. Trenerzy ogłosili oficjalnie składy na to spotkanie.