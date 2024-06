Zero sentymentów. Kylian Mbappe na wojnie z PSG

To nie koniec historii między Mbappe a PSG

Kylian Mbappe związał się z Paris Saint-Germain w 2017 roku. Po rocznym wypożyczeniu, AS Monaco otrzymało za swoją gwiazdę aż 180 milionów euro. Właściwie od początku przygody Francuza na Parc des Princes regularnie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Każdy podejrzewał, że kwestią nie jest, czy Mbappe trafi do "Królewskich", tylko kiedy do tego dojdzie. Do niedawna najbliżej tego transferu był w 2022 roku, ale ostatecznie zdecydował się podpisać niespotykaną wcześniej umowę z paryżanami. Krótko mówiąc - Nasser Al-Khelaifi obsypał podopiecznego złotem, byle ten tylko pozostał w stolicy Francji. Wydawało się, że wówczas relacje piłkarza z Florentino Perezem zostały zerwane, a sam prezydent Realu podkreślał, że "to już nie ten sam Kylian, co wcześniej". Do wyczekiwanego ruchu doszło dopiero kilka tygodni temu. 25-latek poczekał, aż wygaśnie jego kontrakt z PSG i oficjalnie został piłkarzem "Królewskich".