Już w niedzielę 14 lipca fanów futbolu czekać będzie wieczór pełen emocji. Wówczas bowiem dojdzie do finałowego starcia na tegorocznych mistrzostwach Europy, podczas którego poznamy nowego czempiona. Na Olympiastadion w Berlinie zmierzą się piłkarze z Anglii i Hiszpanii. W przypadku podopiecznych Garetha Southgate’a będzie to drugi występ w finale Euro w rzędu. Hiszpanie natomiast szansę na walkę o końcowy tytuł otrzymali po raz ostatni w 2012 roku, kiedy to pokonali w finale Włochów.

Reklama