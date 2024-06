Zaskakujący rekord i jeszcze ten gol. Co za cios dla pogromców Polaków

Przed meczem układ w tabeli grupy F był dość klarowny. Turcja miała na koncie trzy punkty, a Czechy tylko jedno "oczko". Nasi eliminacyjni pogromy musieli więc wyjść na murawę mając na myśli tylko jedno - walkę o pełną pulę. I właśnie to zrobili.

Niechlubny rekord Antonina Baraka. Najszybsza czerwona kartka w historii Euro

Chwilę potem stadion o mało nie "eksplodował". Niewiele bowiem brakło, by Arda Guler trafił do siatki po mocnym strzale z dystansu. Nieznacznie jednak chybił. Znacznie więcej radości przysporzył Turkom... Antonin Barak, który w 20. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Tym samym pobił rekord, nikt wcześniej w historii mistrzostw Europy nie został odesłany pod prysznic przez arbitra tak szybko, grając od pierwszej minuty.

Turcja chciała to wykorzystać i zdominowała przebieg meczu. Mogła skwitować swoją przewagę bramką - być może nawet bramką turnieju. Ale Arda Guler został zablokowany, strzelając "nożycami" w ekwilibrystyczny sposób. Już do końca pierwszej połowy ekipa, którą prowadzi trener Vincenzo Montella, miała pod kontrolą boiskowe wydarzenia, próbując w kombinacyjny sposób rozwiązywać ataki kombinacyjne. Czesi natomiast szukali swoich szans w futbolu bardziej fizycznym, nastawiając się na kontrataki.

Najgroźniejszy przeprowadzili tuż przed przerwą, gdy Lukas Provid indywidualnym metrem zdobył sporo przestrzeni i podał do Davida Juraska, który przegrał pojedynek z bramkarzem.

Wymiana "ciosów" po przerwie. Gorąco na murawie w Hamburgu

Na początku drugiej połowy Czesi nie wytrzymali w końcu naporu Turków. W 51. minucie serię blokowanych/bronionych strzałów przerwał Hakan Calhanoglu, który odpalił "torpedę". Piłka to jego potężnym strzale wylądowała w siatce tuż obok dalszego z jego perspektywy słupka. Kwadrans później powinno być już 2:0. Baris Alper Yilmaz zrobił wszystko jak należy - urwał się na prawym skrzydle i dograł piłkę w pole karne. Pozostało tylko, by Arda Guler trafił do pustej bramki, lecz... minął się z piłką.