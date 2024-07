Myślę, że to coś specjalnego. Jesteśmy małym krajem, ale awansowaliśmy do półfinału mistrzostw Europy wraz z Anglią, Hiszpanią oraz Francją. Jesteśmy dumni, że zagramy w środę o awans do finału. Musieliśmy dziś cierpieć. Ale przez całe mistrzostwa Europy nie było łatwo. To trudny turniej

~ powiedział Ronald Koeman