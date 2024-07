W piątek rozegrane zostały dwa pierwsze starcia ćwierćfinałów Euro 2024, a Szymon Marciniak nie został jeszcze odesłany do domu. Sugeruje to, że polski arbiter niemal na pewno zostanie wyznaczony do poprowadzenia jeszcze przynajmniej jednego starcia na mistrzostwach Europy. Istnieją przesłanki, że może być to finał.