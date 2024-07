Zaskakująca decyzja, a potem takie słowa. Jasny komunikat ws. Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe miał zaprowadzić reprezentację Francji do wielkiego finału Euro 2024, walcząc przy okazji o tytuł króla strzelców oraz MVP turnieju. "Trójkolorowi" wprawdzie dotarli już do półfinału, lecz raczej dopełzali do niego w szczęśliwy sposób, niż wjechali na białym koniu. A gra samego 25-latka zapewne pozostawia sporo do życzenia z punktu widzenia fanów znad Sekwany.