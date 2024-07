Zamieszki w stolicy Niemiec, doszło do starcia kibiców. Aresztowania na ulicach

Rozegrany w sobotę w Berlinie ćwierćfinał Euro 2024 zakończył się zwycięstwem reprezentacji Holandii nad Turcją 2:1. To spotkanie wywołało wiele emocji na ulicach stolicy Niemiec. Jak donoszą lokalne media, podczas meczu w miejskiej strefie kibica doszło do zamieszek. Kibice obu ekip pobili się, interweniować musiała policja. Na ulicach doszło także do aresztowań, które miały miejsce w związku z głoszeniem haseł pro-palestyńskich.