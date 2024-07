Aż sześciu piłkarzy zakończyło Euro 2024 z trzema trafieniami na koncie. Wcześniej o tym, do kogo powędruje statuetka decydowały asysty, ale UEFA doprowadziła do zmiany przepisów. Kto może cieszyć się z tytułu króla strzelców po turnieju w Niemczech?

Olmo, Kane i inni - UEFA wprowadziła zamieszanie swoimi zmianami

Jeszcze przed wielkim finałem Euro 2024 jasne stało się, że UEFA wprowadziła istotne zmiany w kontekście nagrody dla króla strzelców. W przeszłości, gdy co najmniej dwóch zawodników miało na koncie tę samą liczbę bramek, tytuł wędrował do tego, który zanotował najwięcej asyst. Jeśli zaś i pod tym względem byli równi, decydowała mniejsza liczba rozegranych minut. Podczas mistrzostw Europy w Niemczech federacja postanowiła wprowadzić coś nowego.

Tym razem statuetkę i miano najskuteczniejszego łowcy miało trafić do każdego, kto ustrzelił najwięcej goli. Przed starciem Hiszpanów z Niemcami takich zawodników było aż sześciu, choć eksperci zwracali uwagę, że Dani Olmo i Harry Kane mogą poprawić swój dorobek. Obaj byli w gronie graczy, którzy mieli w dorobku po trzy trafienia. I owego dorobku nie poprawili. Po stronie "La Rojy" do siatki trafili Nico Williams oraz Mikel Oyarzabal, zaś dla "Synów Albionu" Cole Palmer. To oznacza, że Euro 2024 wyłoniło aż sześciu królów strzelców. Taka sytuacja nie miała miejsca nigdy wcześniej.