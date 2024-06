Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie rozpoczęły się po myśli reprezentacji Polski. Nasze Orły przegrały pierwszy mecz fazy grupowej z Holandią. Mimo pierwszej porażki wiara na narodzie nie zniknęła. Kibice liczyli na poprawę podopiecznych Michała Probierza w kolejnym spotkaniu przeciwko Austrii. "Biało-Czerwoni" mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie, bowiem Mariusz Pudzianowski ubrał barwy narodowe i w piątek rano obwieścił kibicom za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że wsiada do pociągu jadącego do stolicy Niemiec i będzie trzymał kciuki za naszą kadrę.

"Jakby co jestem gotowy. Będę czekał jako rezerwowy", "No to za chwilę zacznie się koncert" - deklarował utytułowany strongman na Facebooku.

Mariusz Pudzianowski wszem wobec ogłasza w sprawie Euro 2024. Padły mocne słowa

47-latkowi zarzucono, że oszukał wszystkich i tak naprawdę nie pojechał nawet do Niemiec. Wokół strongmena rozpętała się burza. W końcu sam zainteresowany postanowił odnieść się na swoim Instagramie do całego zamieszania.

Wracając do mojego piątkowego wyjazdu na mecz. Po pierwsze to na Dworcu Centralnym byłem na zaproszenie firmy BetFan, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla grupki najlepszych swoich klientów i byłem tam tylko i wyłącznie dla nich, a to, że przez przypadek portale rozdmuchały to i wzięły sobie informacje z moich social mediów, to jest ich problem

"W jaki sposób dotarłem do Berlina, to jest tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa. Firmy BetFan i moja, jak to wszystko zorganizowali. Gdzie byłem, co robiłem, jak ten czas spędziliśmy. Nie zamierzam się nikomu tłumaczyć. Tłumaczyć to ja się mogę co najwyżej przed urzędem skarbowym i mamą" - zaznaczył dobitnie sportowiec.