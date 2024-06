Zagrali z Polakami, a teraz taki hit. Francja zna kolejnego rywala na Euro 2024

Euro 2024. Francja doczekała się kolejnego rywala. Belgia już szykuje się na starcie

Mbappe i spółka przed potyczką z Polakami zremisowali jeszcze bezbramkowo z Holandią i wygrali skromnie, bo 1:0, z Austrią . "Czerwone Diabły" z kolei przed spotkaniem z Ukraińcami co prawda ograli 2:0 Rumunów, ale wcześniej... przegrali 0:1 ze Słowacją . Oba zespoły z zachodu "Starego Kontynentu" nie błyszczą przy tym jakąś niebywałą formą w sposobie gry - jeśli jednak mają odmienić swoje oblicze, to kiedy nadejdzie szansa lepsza, niż teraz?

Euro 2024. Kiedy mecz Francja Belgia?

"Les Bleus" i "Les Diables Rouges" mimo swoich potknięć niezmiennie mają ambicję na to, by sięgnąć po puchar ME. Pierwszej z ekip udało się to jak dotychczas dwukrotnie, w 1984 oraz 2000 roku. Druga nigdy nie miała takiego szczęścia - najbliżej była w roku 1980, kiedy to sięgnęła po srebro...