Z nieba do piekła w kilka minut. Duńczycy skupiają się na jednym graczu po porażce

Reprezentacja Danii z pewnością nie ma powodów do wstydu po swoim występie podczas Euro 2024. Skandynawowie odpadli, co prawda, po meczu 1/8 finału przeciwko gospodarzom (0:2), ale zaprezentowali się z dobrej strony. Sobotniego spotkania z kadrą Niemiec nie będzie jednak dobrze wspominał Joachim Andersen. Defensor Crystal Palace w ciągu kilku minut przeszedł drogę od bohatera do złoczyńcy, gdy po jego błędzie przeciwnicy wyszli na prowadzenie.