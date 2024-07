Yamal chciał upokorzyć Mbappe. Wszystko się nagrało, powstrzymano go w ostatniej chwili

Po półfinale Euro 2024 pomiędzy Hiszpanią i Francją dziennikarze wyczerpali już prawdopodobnie liczbę możliwych epitetów, opisując geniusz i talent zaledwie 16-letniego Lamine'a Yamala. Wychowanek Barcelony przebojem wdarł się nie tylko do wyjściowego składu "Dumy Katalonii", ale również reprezentacji Hiszpanii. Obecnie trudno wyobrazić sobie formację ofensywną bez utalentowanego skrzydłowego.

Lamine Yamal rewelacją Euro. Mbappe mógł patrzeć z zazdrością

Przed startem turnieju eksperci prześcigali się w typowaniu, kto będzie największą gwiazdą, najlepszym strzelcem, a nazwisko Kyliana Mbappe pod tym kątem było odmieniane niemal przez każdy przypadek. Francuz tymczasem sprawił gigantyczny zawód . Nie dość, że nie był w stanie uchronić "Trójkolorowych" przed porażką z Hiszpanią , to Euro zakończył z jednym trafieniem, z rzutu karnego przeciwko Polsce .

- Moje Euro było porażką. W piłce jesteś albo dobry, albo kiepski. Ja nie byłem dobry. Chciałem być mistrzem Europy. Teraz udam się na wakacje, odpocznę i to mi na pewno dobrze zrobi. Dzięki temu będę gotowy na rozpoczęcie nowego życia. Jest wiele do zrobienia - podsumował po meczu półfinałowym snajper. Porażka to nie jedyny cios, jaki tego wieczoru mógł przyjąć.