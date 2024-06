Wzruszające sceny na konferencji prasowej. Zaapelował do gwiazdy, rozległy się brawa

W prawdziwie dramatycznych okolicznościach Chorwatom uciekło zwycięstwo w meczu z Włochami. Tym samym ich szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024 zmalały niemal do zera. Na wyjątkowo przybitego takim obrotem wydarzeń wyglądał Luka Modrić - strzelec jedynego gola dla "Ognistych". Podczas konferencji prasowej po spotkaniu doszło do prawdziwie wyjątkowej sceny, a obecnym trudno było powstrzymać łzy.