Podczas Euro 2024 nie brakowało wyjątkowych momentów z udziałem reprezentacji Polski i ich kibiców. Fani z kraju nad Wisłą na pewno z uśmiechem wrócą do pierwszej bramki "Orłów" na turnieju autorstwa Adama Buksy czy wykorzystanego rzutu karnego przez Roberta Lewandowskiego na wagę remisu z Francją. Do historii przeszedł też mecz z Austriakami w Berlinie, a raczej atmosfera panująca podczas starcia na trybunach. Na Stadionie Olimpijskim pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków, którzy dopingowali podopiecznych Michała Probierza od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego.

Reklama