Wyjątkowy gość na meczu Euro 2024. Już go nagrali, nawet tu nie ma spokoju

Musiałem podjąć kilka trudnych decyzji po tym, jak podczas ostatniego meczu doznałem uszkodzenia łąkotki. Jeszcze to wszystko przetrawiam, ale z przyjemnością informuję, że operacja przebiegła pomyślnie. Jestem bardzo wdzięczny lekarzom, którzy byli przy mnie, a także ogromnemu wsparciu, jakie otrzymałem od moich fanów. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby być zdrowym i sprawnym, aby jak najszybciej wrócić na kort. Moja miłość do tego sportu jest silna, a chęć rywalizacji na najwyższym poziomie jest tym, co napędza mnie do działania

~ napisał swoim fanom na platformie "X"