Wybory we Francji. Iskrzy po porażce Le Pen. A gwiazdor kadry nagle ogłasza

We Francji nastał niezwykle gorący czas - nie tylko w świecie sportu, ale i polityki, choć oba w ostatnim czasie wyraźnie się przenikały. Wszystko ze względu na otwarte deklaracji piłkarzy, a przede wszystkim kapitana "Trójkolorowych" - Kyliana Mbappe, który przy okazji rozgrywanych mistrzostw Europy publicznie apelował do swoich rodaków o to, by w wyborach parlamentarnych nie głosowali na Zjednoczenie Narodowe. Reklama

Nowy gwiazdor Realu Madryt był więc zapewne bardzo zadowolony, gdy poznał wyniki drugiej tury wyborów. Skrajnie prawicowa partia Marine Le Pen zajęła w niej bowiem zaskakująco dopiero trzecie miejsce.

Euro 2024: Hiszpania - Francja. Adrien Rabiot o wynikach wyborów we Francji

Temat demokratycznych decyzji podjętych przez francuskie społeczeństwo pojawił się także podczas poniedziałkowej konferencji prasowej "Trójkolorowych", na której zjawił się Adrien Rabiot. 29-letni pomocnik został zapytany o to, czy drużyna wspólnie śledziła to, co działo się w wieczór wyborczy. Podzielił się przy tym swoimi przemyśleniami w tej sprawie.

Nie oglądaliśmy wspólnie ogłoszenia wyników. Po posiłku udaliśmy się każdy do swojego pokoju. Ale oczywiście, troszczyliśmy się o to, choć mieliśmy na głowie także inne sprawy, które zaprzątały nasze myśli. Nie rozmawialiśmy o tym grupowo. Niektórzy odnieśli się do wyborów w sieci. Myślę, że ludziom generalnie towarzyszy uczucie ulgi po wczorajszych wyborach. Zawsze powtarzam, że sport i polityka nigdy nie idą ze sobą w parze. Przed nami półfinał Euro, więc politykę powinniśmy odłożyć na bok ~ powiedział Adrien Rabiot

Podstawowy zawodnik w układance trenera Didiera Deschampsa odniósł się także do najbliższego rywala reprezentacji Francji - Hiszpanii. Obie ekipy zmierzą się ze sobą we wtorek na Allianz Arenie w Monachium, a stawką spotkania będzie awans do wielkiego finału Euro 2024.

- Jesteśmy jednomyślni, co do tego, że to drużyna, która gra jak dotąd najlepiej na tym turnieju. To kompletny zespół, ale mają swoje i mocne, i słabe strony. Jesteśmy pewni siebie. Wiemy, co musimy zrobić - zadeklarował. Reklama

Z Monachium - Tomasz Brożek

Adrien Rabiot / EMMANUELE MASTRODONATO / LiveMedia / DPPI via AFP / AFP