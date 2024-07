Wybór Marciniaka mógł być przesądzony. "Źle by to świadczyło o UEFA"

Szymon Marciniak nie dostał finału Euro

"Jeśli oszacowano ryzyko i uznano, że Letexier da rade, to chcieli go wypróbować. Szymon jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym sędzią na świecie, ale nie może być wyznaczany do każdego finału. Źle by to świadczyło o UEFA, że mają jednego sędziego" - twierdził. Jednocześnie zaznaczył, że Marciniak i jego ekipa byliby pewni finału, gdyby dostała się do niego reprezentacja Francji. To dlatego trzymali rękę na pulsie w Berlinie.