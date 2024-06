Wrze po sensacji na Euro, w centrum Szymon Marciniak. Drwią z Polaka

Marciniak "pod ostrzałem" Włochów. To wytknęli Polakowi

"Decyzja Marciniaka o nieprzyznaniu rzutu karnego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 2023/2024 Milan - Napoli za kontakt w polu karnym pomiędzy Leao i Lozano rozwścieczyła neapolitańskich kibiców. Doprowadziła także do łez Luciano Spallettiego, który dziś jest selekcjonerem, a wówczas pracował w Neapolu. To nie wróży dobrze przed meczem 1/8 finału Euro 2024" - wypominala Polakowi na łamach ""Virgilio Sport".

Polak bohaterem zagranicznych mediów. A w Polsce skrajnie różne odczucia

Skranie inne zdanie na temat pracy Polaka miał ekspert portalu Interia Sport - Łukasz Gikiewicz. "Każda decyzja Polaka była właściwa i oparta na tym, co sam zauważył. (...) Wydaje mi się, że rosną szanse Szymona Marciniaka na to, by na tej imprezie dostał jeszcze jakieś spotkanie do sędziowania" - przyznał.