Włochy na kolanach, co za gol Szwajcarii. Nie do obrony, stadiony świata

Jeśli włoscy kibice liczyli na reakcję swojej drużyny po przerwie meczu ze Szwajcarią, to już po 28 sekundach drugiej połowy ich nadzieje zostały stłumione. Podopieczni Murata Yakina łatwo przedostali się na ostatnie metry defensywy Italii. Rozegrali akcję z lewego skrzydła - Granit Xhaka podał do Michela Aebischera, który z kolei oddał futbolówkę do Rubena Vargasa. Skrzydłowy Augsburga uderzył z około 15. metra spoza światła bramki.

