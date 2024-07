Wkrótce finał Euro, a Anglicy ogłaszają. "Wstrząs" dla kibiców, aż trudno w to uwierzyć

Oceniając po postawie w samej fazie grupowej, aż trudno uwierzyć, że reprezentacji Anglii udało się dotrzeć aż do finału Euro. "Lwy Albionu" były jedną z najmocniej krytykowanych nacji i trudno się temu dziwić. Zawodnicy zdecydowanie nie grali na miarę swojego potencjału, a niskie wyniki i rozczarowujący styl sprawiały, że Anglicy zdecydowanie nie przyciągali uwagi innych kibiców, aniżeli własni sympatycy.

Anglicy bardzo długo rozpędzali się na Euro. Wyniki dużo lepsze niż gra

W fazie pucharowej Anglia była o włos od odpadnięcia już w 1/8 ze Słowacją . Rzutem na taśmę do dogrywki doprowadził niezastąpiony Jude Bellingham , który strzelił gola na 1:1 w doliczonym czasie gry. W dogrywce padł kolejny gol, a Anglicy znów cofnęli się i rozpaczliwie bronili przed atakami 45. drużyny w rankingu FIFA. Wcale nie lepiej wyglądali na tle Szwajcarii . Awansować udało się dopiero po konkursie rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry podopieczni Garetha Southgate'a oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę rywala.

Dopiero na tle Holendrów Anglicy zaprezentowali się tak, że tamtejsi kibice nie musieli czuć zażenowania z powodu kolejnych "popisów" swoich reprezentantów. Mimo to doniesienia redakcji "The Times" na dwa dni przed wielkim finałem Euro są co najmniej zaskakujące.