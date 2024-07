Kontrowersyjna bramka reprezentacji Hiszpanii. Sędziowie pod lupą

Choć jest to kontrowersyjna sytuacja, decyzja wydaje się być prawidłowa. Kluczowym materiałem do oceny tego zajścia jest nagranie z kamery usytuowanej za bramką. To właśnie na nim dokładnie widać, co widzi bramkarz i czy Morata wpływa na niego w jakikolwiek sposób. Odpowiednie wykonanie stopklatki w momencie strzału rozwiewa wszelkie wątpliwości.