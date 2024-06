Wielka awantura po meczu Czechów z Turcją. Polak miał swój udział

Już w 20. minucie rywalizacji rumuński arbiter zdecydował się bowiem na pokazanie drugiej żółtej kartki Barakowi, co oznaczało rzecz jasna koniec meczu dla Czecha. Zadanie dla Turcji na papierze stało się nieco łatwiejsze. Do końca pierwszej połowy sędzia pokazał jeszcze trzy żółte kartki, z czego jedną zobaczył na ławce rezerwowych Patrick Shick. To upomnienie oznaczało jednocześnie, że napastnika nie zobaczymy w ewentualnym następnym meczu imprezy.