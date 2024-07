Wieczór rekordów w Monachium. Wyczyn genialnego 16-latka to nie wszystko

Hiszpanie przez turniej Euro 2024 idą jak burza, a przez wielu dziennikarzy i kibiców są już od pewnego czasu upatrywani w roli murowanego faworyta do sięgnięcia po triumf w rozgrywkach. "La Furia Roja" gra bowiem efektownie i skutecznie, czego przykład dała w półfinałowej potyczce z Francją .

Wprawdzie to "Trójkolorowi" wyszli na prowadzenie w 8. minucie po tym, jak Randal Kolo Muani wykończył precyzyjnym strzałem głową dośrodkowanie Kyliana Mbappe, ale później to Hiszpanie doszli do głosu. Najpierw fenomenalnym golem popisał się Lamine Yamal , a cztery minuty później swoją drużynę na prowadzenie wyprowadził Dani Olmo.