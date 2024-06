Węgrzy z piekła do nieba. Fatalna kontuzja i gol w ostatniej minucie

"Najtrudniejsza" połowa na Euro. Do przerwy w meczu Szkocja - Węgry nie działo się nic

W kolejnych minutach to Wyspiarze mieli optyczną przewagę. Częściej rozgrywali piłkę i próbowali rozmontować dobrze zestawioną formację przeciwnika. Pierwsza połowa miała wyjątkowo trudny przebieg dla kibiców, bo do przerwy obie ekipy poza wieloma nieudanymi dośrodkowaniami i próbami strzałów zza pola karnego, nie pokazały nic, co mogłoby zachwycić. Brakowało goli, brakowało sytuacji, brakowało nawet tempa, które mogłoby nieco złagodzić "cierpienia" odbiorców. I tak obie ekipy zeszły do szatni przy bezbramkowym remisie, a jedyną rzeczą godną uwagi, były aż trzy żółte kartki dla zawodników reprezentacji Węgier.