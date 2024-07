Francuska drużyna wprawdzie dotarła do półfinału Euro 2024, ale była krytykowana za toporną grę oraz brak skuteczności, który sprowadzał się do tego, że do momentu potyczki z Hiszpanią "Trójkolorowi" nie mieli na swoim koncie gola strzelonego z gry. Impas przełamali właśnie w starciu z "La Furia Roja", kiedy to w 8. minucie po ładnej, zespołowej akcji, Randal Kolo Muani wykończył precyzyjną centrę Kyliana Mbappe.

